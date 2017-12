Schönheitskiller Stress Alexandra Polzin: Ihre fünf besten Beauty-Tipps für die kalten Tage

Genießen - aber in Maßen

"In der Adventszeit lauern die Kaloriensünden an allen Ecken: Hier der Glühwein und die Lebkuchen, da die Ente und der leckere Rotwein bei der Weihnachtsfeier. Und ich werde bei Pizza und Chips einfach schwach. Genießen ist erlaubt, denn wer immer nur Kalorien zählt, hat auch keinen Spaß im Leben. Ich versuche aber, diese kleinen Sünden am nächsten Tag wieder auszugleichen. Wir leben am Stadtrand von München und haben tolle Bauernmärkte in der Nähe. Dort kaufen wir unser Gemüse und unser Obst frisch ein. Wenn ich keine Zeit zum Salat schnippeln oder für einen Obstsalat habe, mixe ich mir einen gesunden Smoothie. Da kommt alles rein was der Kühlschrank hergibt. Nur mit dem trendigen Grünkohl konnte ich mich noch nicht anfreunden. Es muss für mich auch nicht unbedingt die Papaya aus Übersee sein. Ich liebe derzeit knackige Äpfel aus der Region. Im Winter nasche ich zwischendurch Walnüsse, Datteln und Feigen. Das sind gesunde Kalorien und ein guter Ersatz für Stollen und Plätzchen."

Hyaluron zum Trinken

"Mit dem Alter verliert die Haut leider an Spannkraft und mit 40 Jahren sind bei den meisten Frauen auch die ersten Fältchen da. Auch bei mir. Um den Schönheits-Doc mache ich aber noch einen großen Bogen. Ich lege mich ungern unters Messer und hätte einfach Angst, dass etwas schieflaufen könnte. Ich setze dafür auf Schönheit von innen: auf Hyaluron in flüssiger Form zum Trinken." Polzin hat vor einiger Zeit den veganen Anti Aging Drink Regulatpro Hyaluron für sich entdeckt - und ist auch Botschafterin des Herstellers Regulat Beauty. Statt Kaffee gibt es "für mich jeden Morgen ein Fläschchen", verrät die Moderatorin. "Ich muss nur aufpassen, dass mein Mann mir nicht alle wegtrinkt. Er ist auch schon auf den Geschmack gekommen."

Sich nicht von Schönheitsidealen stressen lassen und glücklich sein

"Die beste Creme nützt nichts, wenn man nicht glücklich ist und sich nicht wohl in seiner Haut fühlt. Ich bin jetzt über 40 Jahre alt, da muss man schon etwas mehr tun als mit 20. Der Körper verzeiht nicht mehr so schnell, und auch das Stück Sahnetorte steckt er nicht einfach so weg. Aber auch wenn die Waage in der Weihnachtszeit mal ein, zwei Kilo mehr anzeigt, lasse ich mich nicht stressen. Stress ist der größte Schönheitskiller. Ich bin alles in allem sehr zufrieden mit mir und meinem Äußeren, auch wenn ich seit Jahren versuche, ein paar Kilos loszuwerden. Aber es ist nicht gravierend und ich genieße viel zu gerne, deshalb verschiebe ich das immer wieder auf Morgen. Derzeit auf Silvester, dann habe ich wenigstens schon einen guten Vorsatz."