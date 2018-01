AZ: Herr Doktor Nilius, die amerikanischen Schönheits-Chirurgen David Cangello und Stephen T. Greenberg haben von einem Hype um Meghan Markles Nase in ihren Praxen berichtet - und auch in Ihrer Klinik ist sie gefragt. Warum?

MANFRED NILIUS: Der Trend geht weg von der Stupsnase zur europäischen Variante, das hängt mit dem europäischen Schönheitsideal zusammen. Amerikaner wollten häufig eine überkonturierte Nase, wo man sieht, dass was gemacht worden ist.