Schöne Münchnerin Ein Dreifach-Sieg mit traumhaftem Trip nach Kroatien

Unter die Top-Auswahl der Bewerberinnen zu kommen, lohnt sich bei den sonnigen Aussichten besonders: I. D. Riva Tours lädt zu einem Fotoshooting vor Traumkulisse ein. Auf der luxuriösen Motoryacht „Vita" ermöglicht der Reise-Veranstalter das größte Foto-Shooting, das jemals im Rahmen der Schönen Münchnerin stattgefunden hat. Hierzu dürfen die Nachwuchs-Models an die schönsten Strände Kroatiens, zum Beispiel an die traumhaften Plitvicer Seen.

Schöne Münchnerinnen, die das I.D. Riva Tours-Shooting ausgewählt werden, sollten sich unbedingt die Tage vom 25. – 29. April für das unvergessliche Kroatien-Shooting, sowie den 22. Juli diesen Jahres (Foto-Video Sauter Wild Card Tag) rot im Kalender markieren.

Für die durchsetzungsstärksten Mädchen findet am 7. September 2017 die Catwalk-Choreografie, und am darauf folgenden Tag das große Finale statt.

Sabine, Pia und Michelle: Das sind die Siegerinnen der letzten drei Jahre. Alle haben am Anfang aussagekräftige Fotos von sich bei der AZ eingereicht und wurden nach Bekanntgabe des ersten Platzes in die Modelkartei von Louisa Models aufgenommen. Die Agentur vertritt namhafte Supermodels wie Julia Stegner oder Izabel Goulart. Bewerben dürfen sich alle volljährigen jungen Frauen mit einer Körpergröße von mindestens 1,71 m, die noch bei keiner Modelagentur unter Vertrag stehen. Minderjährige ab 16 müssen eine Einverständniserklärung ihrer Eltern mitschicken.

Markus Mensch, der Veranstalter der Secret Fashion Show, ist gespannt auf die Nachwuchs-Models. Ihm ist nicht nur Schönheit wichtig: ‚‚Sie muss neben einem wandlungsfähigen Look auch eine Ausstrahlung haben, die einen festhält."

Wer das Gesamtpaket mitbringt, wird dreifach belohnt: Es winken nicht nur Ruhm und Ehre durch den Titel "Schöne Münchnerin 2017", sondern auch ein Opel Adam vom Autohaus Häusler, sowie der begehrte Modelvertrag bei Louisa Models. Dieses ‚‚Triple" - Titel, Modelvertrag und Auto - ist untrennbar miteinander verbunden: Ohne das eine gibt's auch das andere nicht!

Alle Bewerberinnen sollten sich bewusst sein, dass nach dem Titelgewinn als "Schöne Münchnerin" oder auch als Top-Platzierte - z.B. als Zweite, Dritte oder auch Vierte - der Ernst des Modellebens beginnt: Auf dem Weg in den Model-Olymp erwarten die jungen Frauen eine Menge Verpflichtungen wie Castingbesuche und Termine fernab der vertrauten Umgebung. Oft rücken hierbei Freunde, Familie und Beziehungspartner in den Hintergrund. Geborene Profimodels müssen also nicht nur mit dem Branchendruck, sondern auch mit dem selbstständigen Reisen zurechtkommen.

Alle Mädchen, die dieses spannende Abenteuer dennoch anpacken möchten, können sich online unter www.model.az-muenchen.de bewerben!