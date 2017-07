"Schöne Münchnerin" bei Segmüller Zum Anbeißen: Wildcard vom Weber-Grill

Als Lisa Heckl ihren Namen vorlas, war Anita noch damit beschäftigt, ins Dirndl zu schlüpfen. Jetzt aber schnell: Im Laufschritt huschte die 20-Jährige auf die Bühne und nahm überglücklich ihre Segmüller-Wildcard entgegen. Kompliment auch an alle anderen Models: Der erste große Auftritt war echt heiß!

Im Video: Eine Zusammenfassung des heißen Events

Zehn schnelle fragen an Wildcard-Gewinnerin Anita

Welcher ist dein Lieblingsclub in München?

089 Bar

Bist du tätowiert? Oder möchtest du dich tätowieren lassen?

Ich hab ein kleines Tattoo unter der Brust. Es steht in Verbindung zu meiner Familie.

Wo findet man die hübschesten Männer in der Stadt?

Die gibt es mit Sicherheit überall in München.

Eher Biergarten oder schickes Café mit Dachterrasse?

Schickes Café mit Dachterrasse.

Lieber einen Hund oder eine Katze?

Ein Hund, weil man mit dem mehr machen kann. Joggen zum Beispiel.

Was machst du an einem verregneten Sonntag?

Mich in mein Bett kuscheln und Filme schauen.

Vergeben oder Single?

Single

Ein Ort auf der Welt, an den du gern reisen würdest?

Auf die Malediven, da wollte ich immer schon mal hin.

"Beim Weggehen eher Bier, Wein oder Cocktails?

Einen Cocktail.

”Im Couch-Schlabberlook vor die Tür: "Na, klar" – oder "Geht gar nicht"?

Ja, geht schon. Aber nur mal schnell zum Einkaufen oder bei Freunden.

Gewinnerin Anita (20): "Ich flipp’ aus!"

Zunächst war sie nervös. Als es drauf ankommt, bleibt Anita cool und löst die Segmüller-Wildcard für das "Schöne Münchnerin"-Finale

Sie hat keine Ahnung von dem, was sie da tut. Sie ist nervös. Was, wenn es am Ende schwarz ist? Oder nicht durch? Wie viele Gewürze müssen da drauf? "Ich habe noch nie am Grill gestanden. Eigentlich macht das immer mein Papa", sagt die 20-jährige Anita aus Olching. Kurz vor der Grill-Challenge flattern der Kandidatin die Nerven.

Umso cooler zeigte sich die gebürtige Münchnerin mit serbischen Wurzeln kurz vorher auf dem Catwalk. Im Rennen um die Segmüller-Wildcard für das Finale der "Schönen Münchnerin" führte an der 1,76 Meter großen Schönheit kein Weg vorbei. Anita setzte sich gegen ihre 14 Konkurrentinnen durch und löste das Direkt-Ticket fürs Finale.

Selbstbewusst und elegant präsentierte sie ihr Dirndl von CocoVero-Trachten. Kein Nervenflattern und keine Unsicherheit weit und breit. Das Urteil der Jury: Mit ihrer natürlichen Schönheit und ihrem einnehmenden Lächeln hat sie das Zeug zur Finalistin.

"Ich flipp’ aus. Das gibt’s nicht!" freut sich die frischgebackene Wildcard-Gewinnerin bei der Siegerehrung. Zeitlich würde der Gewinn des AZ-Model-Contests sogar gut in ihre Lebensplanung passen. Im Februar wird Anita ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagment beenden, am 8. September findet das "Schöne Münchnerin"-Finale statt. Die Zeit dazwischen ließe sich bestimmt mit beiden Jobs überbrücken, schwärmt Anita von ihrer möglichen Zukunft als "Luisa"-Model.

Der Gewinnerin der "Schönen Münchnerin" winkt ein Vertrag der Münchner Modelagentur. Einen Opel Adam von Häusler gibt’s obendrauf. Sollte Anita im Finale tatsächlich gewinnen, dann hätte sie schon mal den passenden fahrenden Untersatz, um zwischen Laufsteg und ihrer Ausbildungstätte in Olching hin- und herzuflitzen.