Schön wie die Stars Hagebuttenöl: Die neue Beauty-Wunderwaffe?

Rosehip Oil, wie der viel schönere englische Name lautet, hilft aber nicht nur gegen Falten, sondern auch gegen Narben, Verbrennungen oder Dehnungsstreifen. So kann es sogar die Spuren von Akne und anderen Ekzemen lindern. On top wirkt es auch noch entzündungslindernd.

Auch wer mit Schuppen zu kämpfen hat, sollte die Behandlung mit Hagebuttenöl ausprobieren. Je nach Bedarf einige Tropfen auf die Kopfhaut einmassieren, einwirken lassen und anschließend ausspülen. Die Talgproduktion sollte sich schon bald regulieren und zusätzlich spendet das Öl noch Feuchtigkeit.

Last but not least: Hagebuttenöl soll auch den Traum von langen und kräftigen Nägeln erfüllen. Auch hier wird die Flüssigkeit behutsam einmassiert, am besten regelmäßig. Ein Produkt, viele Wirkungen - die Hagebutte ist ein echtes Allround-Talent!