"So viele schöne Momente" 10 Jahre "High School Musical": Die Stars erinnern sich

Vor zehn Jahren flimmerte "High School Musical" zum ersten Mal über die Bildschirme. Am Jubiläumswochenende zeigt der Disney Channel noch einmal alle drei Filme. Und die Stars schwelgen in Erinnerungen. Das sagen Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale und Co. zum großen Erfolg.