Schock und Trauer George Michael ist tot: So trauern Madonna, Elton John und Co.

Madonna veröffentlicht auf Instagram ein Video von einer Laudatio, die sie einst auf George Michael gehalten hat. Darin bezeichnet sie ihn als "großartigen Komponisten" und "personifizierte Diva". Sie schreibt dazu: "Lebwohl, mein Freund. Ein weiterer großer Künstler verlässt uns. Kann sich 2016 nun verpissen?"

"Was für ein Verlust!"

Popsänger Robbie Williams meldet sich via Twitter zu Wort: "Oh Gott nein... Ich liebe dich George... Ruhe in Frieden."

Duran Duran twittern ein gemeinsames Foto mit George Michael aus den 80er Jahren und schreiben dazu: "2016 - der Verlust einer weiteren talentierten Seele. All unsere Liebe und unser Mitgefühl geht an George Michaels Familie."

La Toya Jackson, Schwester des ebenfalls bereits verstorbenen King of Pop Michael Jackson, meldet sich via Twitter mit folgenden Worten: "Du hast der Welt ein wunderbares Geschenk gegeben! Was für ein Talent! Was für ein Verlust! Wir werden Dich weiterhin lieben!"

"Er war eine absolute Inspiration"

Moderatorin Ellen DeGeneres schreibt via Twitter: "Ich habe eben vom Tod meines Freundes George Michael erfahren. Er war so ein brillantes Talent. Ich bin so traurig."

Moderator James Corden, der in der beliebten Rubrik "Carpool Karaoke" seiner "The Late Late Show" mit großen Musikstars im Auto singt, erklärt via Twitter: "So lange ich denken kann, habe ich George Michael geliebt. Er war eine absolute Inspiration. Seiner Zeit stets einen Schritt voraus."

Model Cindy Crawford schreibt auf Instagram zu einem Video, das sie und George Michael bei einer Preisverleihung auf der Bühne zeigt: "Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich ein Teil von George Michaels Video zu 'Freedom! 90' war. Sein Mut hat uns alle inspiriert. Ruhe in Frieden George!"

Auch Hollywood-Stars wie Ryan Reynolds und Dwayne "The Rock" Johnson melden sich zu Wort. Reynolds bezeichnet George Michael als "eine freundliche und sanfte Seele". The Rock nennt ihn eine "brillante Ikone" und erklärt, dass der Hit "Kissing A Fool" zu seinen Lieblingsliedern gehöre.