Vöhl - Was für ein Schreck muss das für das Kind gewesen sein: Die Familie war am frühen Donnerstagabend gerade auf der Reise in Richtung Paderborn, als die Eltern auf einem Parkplatz im hessischen Vöhl einen Fahrerwechsel machten. Sie hielten an, stiegen aus - und bemerkten offenbar nicht, dass auch der elf Jahre alte Sohn mit ausgestiegen war. Sie fuhren weiter - ohne ihr Kind.