München/Schwabing - Die Nutzung von E-Fahrzeugen soll in München deutlich einfacher werden. In den nächsten gut anderthalb Jahren sollen in der Stadt über hundert neue Ladestationen entstehen, darunter auch einige Schnellladesäulen. So will die Stadt seinen Bürgern den Umstieg auf Stromflitzer schmackhaft machen. Dafür wurden nun von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Stadtwerke-Chef Florian Bieberbach am Bonner Platz die ersten drei neuen Ladestationen in Betrieb genommen.