Schnelles Ende einer Diebestour Schwarzfahrer beklaut Betrunkenen - vor den Augen der Polizei

München - Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmorgen gegen sechs Uhr in der Früh in der S6 von München nach Starnberg. Ein 30-jähriger Eritreer ging in dem Zug zunächst auf und ab, offenbar um nach einem geeigneten Opfer Ausschau zu halten. Kurz vor Starnberg hatte er dann eine Zielperson entdeckt und schlug zu: Der Mann zog einem 32-jährigen Kolumbianer, der gerade in der S-Bahn seinen Rausch ausschlief, während der Fahrt dessen Mobiltelefon, die Geldbörse und die Ohrstöpsel des Handys aus der Jacke.