Schnell fit fürs nächste Training Fünf Tipps zur richtigen Regeneration nach dem Workout

Tipp 3

Ausreichend Schlaf ist für eine gute Regeneration unabdingbar. Denn: Im Schlaf repariert der Stoffwechsel Muskeln, Immunsystem und die Zellen. Außerdem läuft die Fettverbrennung auf Hochtouren. Sieben bis acht Stunden sind für einen Erwachsenen ideal. Schlafmangel bringt den Hormon-Haushalt durcheinander und kann zu Gewichtszunahme führen. Das ist sogar wissenschaftlich belegt. Es kommt nämlich zu vermehrten Ausschüttung des Appetit-Hormons Ghrelin - Heißhungerattacken am nächsten Tag sind also quasi programmiert.

Tipp 4

Wer Muskeln aufbauen möchte, sollte am Tag nach dem Training unbedingt ausreichend Eiweiß (ca. 1,8 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht) zu sich nehmen. Nur so können die kleinen Risse, die während des Workouts entstehen, wieder aufgefüllt werden und die Muskeln wachsen. Fisch, Fleisch, Hülsenfrüchte, Eier und Milchprodukte sind besonders reich an Proteinen. Echte Regenerations-Booster sind auch Nüsse und dunkle Beeren. Das Vitamin E in Nüssen hilft dabei, die Muskulatur zu reparieren, dunkle Beeren stecken voller Antioxidantien, die entzündungshemmend wirken. So helfen diese, den Schmerz beim Muskelkater zu verringern.

Tipp 5

Trainingsfreie Tage müssen sein! Bei einer moderaten Belastung können zwar zwölf bis 24 Stunden Pause zwischen den Sporteinheiten ausreichen, um vollständig zu regenerieren, doch bei intensivem Training können es auch mal zwei oder gar drei Tage sein. Neben einer eiweißreichen Ernährung und viel Schlaf ist es besonders wichtig, Stress zu vermeiden. Denn der schlägt nicht nur auf Körper und Psyche, sondern sorgt auch für die Ausschüttung des Stress-Hormons Cortisol, das die Einlagerung von Fett, vor allem in der Bauchregion, begünstigt. Also lehnen Sie sich öfter mal zurück und achten Sie auch in der Freizeit darauf, den Tag nicht mit zu vielen Terminen zu füllen.