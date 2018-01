Schneeschmelze und Dauerregen Nach Sturm "Burglind": Erhöhte Hochwassergefahr in Bayern

Nürnberg/München - Nach dem Sturmtief "Burglind" hat am Donnerstag nun auch noch Hochwasser Helfer vielerorts in Bayern in Alarmstimmung versetzt. Vor allem nördlich der Donau waren am Donnerstag mehrere Flüsse über die Ufer getreten und hatten Straßen und erste Wohngebiete überflutet. Der Schwerpunkt lag dabei in Oberfranken, wo bereits an vier Messstellen die zweithöchste Meldestufe 3 überschritten war.