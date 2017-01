Schnee, Eis und Sonne Frostige Freuden: München, ein Wintermärchen

München - Brrr! Ganz ohne gefütterte Winterstiefel haben sich die Enten am Wochenende auf den Hinterbrühler See gewagt. Dabei herrschten in Bayern Minustemperaturen im zweistelligen Bereich. Doch davon ließen sich die Münchner nicht abschrecken: Deutlich wärmer eingepackt als ihre tierischen Leidensgenossen gingen sie zum Schlittschuhlaufen, zum Rodeln oder Skifahren.