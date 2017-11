Schmierkampagnen in Hollywood? Armie Hammer wittert schmutzige Tricks im Kampf um die Oscars

So sehe Hammer auch für die kommende Oscar-Verleihung schwarz, bei der ihm durch das Drama "Call Me By Your Name" eigentlich gute Chancen von den Buchmachern eingeräumt werden. Darin geht es um die Liebe zweier Männer und ist in den 80er Jahren Italiens angesiedelt - durchaus der Stoff, aus dem Oscar-Träume gemacht sind. "In Anbetracht meiner Vergangenheit warte ich nur darauf, dass die nächste Hiobsbotschaft kommt", zeigt sich Hammer aber wenig euphorisch. (Auch in "Codename U.N.C.L.E." spielt Armie Hammer mit. Hier gibt es den Agenten-Streifen auf DVD zu kaufen)