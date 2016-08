"Dass ein Stück Zunge wirklich abgebissen wird, habe ich in 14 Jahren Dienstzeit noch nicht erlebt", sagte eine Rechtsmedizinerin vor Gericht. Das schmerzhafte Szenario kann man sich nur schwer vorstellen. Eine Rettungssanitäterin, die am 5. Dezember im Einsatz war, beschreibt den Vorfall folgendermaßen: "Das Blut lief ihm aus dem Mund den Hals hinunter. [...] Als ich eintraf, lag er hinter der Tür in seinem Blut. Er hatte einen Schock erlitten und legte mir das Stück Zunge auf die Hand." Dem Polizeibericht zufolge biss die Frau ihrem Partner ein "daumengroßes Stück" ab. Zunächst bestand sogar die Gefahr, dass der Mann verblutet.

Damals kam der 47-Jährige sofort in ein Krankenhaus. In einer Not-Operation wurde versucht, das Stück wieder anzunähen – allerdings ohne Erfolg. Bis heute fehlt ihm ein Muskel in der Zunge, das Sprechen ist möglich, dürfte ihm aber dennoch schwer fallen. Die Frau hingegen wurde von fünf Polizisten abgeführt – auf der Wache stellten sie einen Atemalkoholwert von 2,21 Promille fest.

Der Prozess wird am 19. September fortgesetzt.