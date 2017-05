Darmstadt steigt ohne Sieg ab

So vernichtend dürfte es am Samstag in der Allianz Arena (15.30 Uhr im AZ-Liveticker) nicht werden, aber auch Lilien-Trainer Torsten Frings (40) hat trotz dreier Siege hintereinander eine böse Vorahnung. "Dass die Bayern nun schon Meister sind, wird es für uns auch nicht wirklich leichter machen. Zumal es auch keine anderen Wettbewerbe mehr gibt, die sie sonst vielleicht schon im Kopf hätten", meinte Frings, der von 2004 an ein Jahr unter Felix Magath bei den Bayern spielte. Ein kleiner Stich in die Bayern-Wunde. Der Tabellenletzte steigt nur dann am Samstag nicht ab, wenn man in München gewinnt.