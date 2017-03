Schluss mit teuer! Victoria Beckham: Erste Bilder ihrer günstigen Modekollektion

Das Warten hat bald ein Ende: Victoria Beckham (42, "Spice Girls - Greatest Hits" ) bringt am 9. April gemeinsam mit dem amerikanischen Textil-Discounter Target ihre erste günstige Modekollektion "Victoria Beckham x Target" auf den Markt. "Ich wollte eine Kollektion für Frauen machen, die nicht so viel Geld ausgeben wollen", erklärte Beckham in einem Interview mit dem Fashion-Magazin "Women's Wear Daily".