"Ich war mir immer ganz klar bewusst, was ich kann und was ich nicht kann, darum interessiert mich das nicht", sagte Winfrey dem Magazin InStyle. "Ich habe dafür nicht die DNA", so die 63-Jährige weiter. In den letzten Jahren waren immer wieder Spekulationen aufgekommen, ob Winfrey den Weg in die Politik gehe. Die inspirierende Rede, die die Starmoderatorin bei den Golden Globes hielt, heizten diese Gerüchte erneut an. (Oprah Winfreys Buch "Was ich vom Leben gelernt habe" können Sie sich hier bestellen)