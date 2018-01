Schlummertrunk mit Folgen Kim Kardashian: Oben-ohne-Bild sorgt für Ärger

Kim Kardashian West (37, "Keeping Up With the Kardashians") ist am 15. Januar zum dritten Mal Mutter geworden. Eine Leihmutter trug ihre zweite Tochter aus, wie der US-Reality-TV-Star kürzlich bestätigte. Doch auf ihrem Instagram-Account gehen ihre Geschäfte weiterhin wie üblich ihren Gang. Wie gewohnt postet die dreifache Mutter sexy Bilder: Kim leicht bekleidet hier oder Kim posiert dort halbnackt auf einem Auto. Business as usual. Doch mit ihrem jüngsten Oben-ohne-Bild hat sich die 37-Jährige offenbar zu offenherzig gezeigt, denn einigen ihrer Followern gefällt gar nicht, was sie da sehen.