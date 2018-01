Tag 1

Den ersten Schock-Moment lieferte RTL gleich zum Staffelauftakt. Nachdem die Kandidaten den beschwerlichen Weg ins Camp absolviert hatten, ging es ab in die erste Prüfung "Dschungelschule". Dort traf es einen besonders hart: "Bachelorette"-Gewinner David Friedrich (28). Er bekam einen blutigen Kamelschädel vorgesetzt und musste auch noch ein Stück davon verspeisen. Sein Kommentar dazu: "Gut, schmeckt lecker. Pausenbrot!"

Tag 2

An Tag 2 wurde es nicht besser: Für Jenny Frankhauser (25) ging es, zusammen mit Matthias Mangiapane, in die Dschungelprüfung "Termi(e)ten, kaufen, wohnen". Echte Termiten suchte man jedoch vergebens, stattdessen füllte sich der Raum, in dem Frankhauser lag, mit immer mehr Kakerlaken. Die kommen zwar Jahr für Jahr bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" vor, eklig war es trotzdem!

Tag 4

Allein der Gedanke an vergammeltes Fleisch löst bei den meisten Menschen einen Würgereflex aus. Für Matthias Mangiapane kam es am vierten Tag im Dschungel aber besonders heftig. In einem Raum des "weißen Irrenhauses" warteten auf den "Ab ins Beet"-Star bergeweise Innereien und Fleischabfälle. Und als wäre das nicht schon schlimm genug (Allein der Gestank!), versteckten sich darunter auch noch Sterne, die Mangiapane einzusammeln versuchte. Augen zu und durch!

Tag 5

An Tag 5 im Dschungel wurde nicht nur der Mut von Dauerprüfling Matthias Mangiapane auf die Probe gestellt, sondern auch der von Natascha Ochsenknecht (53). Nur 20 Sekunden hatten die beiden Zeit, um im Rahmen der Prüfung "Dschungelkirmes" ein großes Glas voller Kuh-Urin auszutrinken. Ob der Inhalt noch warm war?

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de.