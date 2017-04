Schlimmer Einsatz Feuerwehrmann entdeckt eigene Frau im Autowrack

Sie war eine Stunde lang in dem Wagen eingeklemmt bis sie befreit und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Die Frau war jedoch so schwer verletzt, dass sie wenige Stunden später in einem Krankenhaus starb, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Der Familienvater werde derzeit abgeschirmt.