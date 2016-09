Kanye West rief via Twitter zum Casting für seine Modenschau bei der New York Fashion Week auf. Doch sein Post sorgte für Verwirrung und Unmut. Denn er sucht gezielt nach "gemischtrassigen Models". Seine Fans diskutieren, wen er damit nun ausschließt.

Kanye West (39) hat sich mit einem Modelaufruf für seine neue Show bei der New York Fashion Week keine Freunde gemacht. Auf Twitter veröffentlichte er vor kurzem eine Anzeige, in der es heißt, er suche für die Präsentation seiner Modekollektion nur "gemischtrassige" Models. Doch die Reaktionen darauf sind wohl nicht wie erwünscht. Es entbrannte eine heftige Diskussion, welche Frauen der Sänger nun ausschließen will: schwarze oder weiße?