Schauspielerin Sophia Thomalla kam mit ihrer Mutter Simone Thomalla zum Abend-Event am Donnerstag. "Wir machen uns hier zwei schöne Tage", so Sophia. Wir - damit war aber wohl nicht nur Mutter Simone gemeint.... Denn auch Till Lindemann war mit nach Seefeld gereist! Das Blitzlicht-Gewitter vor der Fotowand absolvierte Sophia ohne ihn, beim Essen saß Till aber dann mit am Tisch. Über ihn sprechen wollte sie nicht: "Kein Kommentar" – so ihre Antwort auf Beziehungsfragen. Aber die beiden wirkten happy.... Happy war sie auch über den Ausflug nach Seefeld: "Ich bin gerne in Österreich, auch wenn ich Trachtenverächterin bin", so Sophia Thomalla, die aufs Dirndl verzichtet hatte. "Ich liebe an Österreich vor allem das Bier."

Eva Habermann machte die Flughafen-Security einen Strich durch die Rechnung

Simone Thomalla hingegen kam in fescher Tracht (in "AlpenHerz"): "Ich schaffe es in diesem Jahr nicht zum Oktoberfest, deshalb wollte ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, wenigstens heute ein Dirndl zu tragen. Ich freue mich auf einen schönen Abend mit Sophia, denn wir sind beide viel beschäftigt und haben wenig Zeit für solche Ausflüge. Sonst sitzen wir wenn wir beide einmal frei haben meistens zu Hause und kochen gemeinsam."

Schauspielerin Eva Habermann hatte eine etwas turbulente Anreise hinter sich: "Ich habe wegen einer Kontrolle auf Sprengstoff am Flughafen leider meinen Flieger verpasst. Meine Handtasche wurde kontrolliert und der Test fiel natürlich negativ aus, aber bis die Kontrolle vorbei war, war auch das Flugzeug weg."

Außerdem noch dabei: Schauspieler Hardy Krüger jr., The Boss Hoss-Mitglied Alec Völkel und Frau Johanna mit Söhnchen Charly (sechs Monate alt), Moderatorin Alexandra Polzin und ihr Ehemann, der Sport-Moderator Gerhard Leinauer, Schauspielerin Julia Dahmen, Moderator Thore Schölermann, Moderator und Zweifach-Papa Alexander Mazza, Die Werbe-Zwillinge Julia und Nina Meise, Schauspielerin Katerina Jacob, Schauspielerin Nadine Warmuth, Moderatorin Esther Sedlaczek und Schauspielerin Carin C. Tietze.

Am Freitag wurde noch bis spät nachts in hauseigenen Night Club, der "DancingBar Kännchen", weiter gefeiert. Und so mancher der VIPs brach dann doch etwas müde, aber glücklich am Samstag Richtung Münchner Oktoberfest auf...