Manchester - Pep Guardiola wechselte vor der Saison vom FC Bayern zu Manchester City. Der spanische Titelhamster, der mit Bayern sieben und mit Barcelona 14 Titel gewann, steht in dieser Saison zum ersten Mal ohne Pokal da. Mit Manchester City liegt er in der Liga abgeschlagen auf dem vierten Platz. In der Champions League schied das Team bereits im Achtelfinale aus und auch in den Cup-Wettbewerben war schon vor dem Finale Endstation.