Schlau, schön, vierzig! Amal Clooney: So wurde die Anwältin zur Stilikone

Amal Ramzi Alamuddin flüchtete in den 1980er Jahren mit ihrer Familie während des Bürgerkriegs im Libanon nach London. In Oxford schloss sie das Bachelorstudium der Rechtswissenschaft ab, den Master absolvierte sie an der berühmten NYU School of Law in New York. Dort gelang ihr gleich der Berufseinstieg - einige Jahre arbeitete sie in der Kanzlei Sullivan & Cromwell, bis es sie nach Den Haag zog, um dort unter anderem für das Ex-Jugoslawien-Sondertribunal beim Internationalen Strafgerichtshof zu arbeiten.

Doch ihr Karriereweg führte sie 2010 wieder zurück nach London: Dort arbeitet sie seither als Rechtsanwältin für Internationales Recht, Menschenrechte und Auslieferungs- und Strafrecht. Und sie macht ihren Job offenbar gut - berühmte Mandanten wie Julian Assange (46) und Julija Tymoschenko (57) zählen auf sie. Außerdem ist Clooney als Beraterin für Regierungen und die Vereinten Nationen tätig.

Vom Gerichtssaal ins Rampenlicht

Nicht zuletzt mit dieser beeindruckenden Karriere konnte Amal das Herz des Frauenschwarms Hollywoods, George Clooney, erobern. Wovon viele Damen nur träumen, wurde im September 2014 für die Juristin Wirklichkeit: In Venedig gab sie dem Schauspieler das Jawort, 2017 wurden sie Eltern von Zwillingen. Und schon nach den ersten gemeinsamen Auftritten auf dem roten Teppich wusste jeder: Diese Frau ist nicht nur intelligent, sondern hat auch Klasse. Denn sie weiß sich zu kleiden - und stiehlt damit sogar ihrem attraktiven Ehemann die Show.

Ihr Style: Klassisch elegant

Die Strenge einer Juristin strahlt Amal Clooney auf dem roten Teppich nicht aus - eher ist sie mit einer glamourösen Elfe zu vergleichen. In dem feinen, hellgelben Abendkleid war es ihr ein Leichtes, bei den Filmfestspielen in Cannes im Jahr 2016 ihrem Ehemann die Show zu stehlen. Mit rotem Lippenstift und wallendem Haar setzt sie sich perfekt in Szene. Doch trotz aller Attraktivität zeigen sich Fans immer wieder besorgt über die extrem schlanke Figur der 40-Jährigen. Und in der Tat, an Amal Clooney ist kein Gramm zu viel.

Bei den Filmfestspielen in Venedig im Jahr 2017 trat das Traumpaar zum ersten Mal nach der Geburt der Zwillinge Alexander und Ella wieder auf den roten Teppich. Und die Schwangerschaft scheint Amal Clooney gut getan zu haben - ihr After-Baby-Body wirkt weniger gebrechlich als zuvor. Neben ihrem George, der sich für einen klassischen, schwarzen Anzug und Fliege entschied, strahlte sie wie eine Prinzessin in ihrem zarten, fliederfarbenen Chiffon-Kleid. Dieses Material scheint es der Doppel-Mama angetan zu haben.

Stylischer Business-Look

Anwältinnen laufen in spießigen Hosenanzügen rum? Nicht so Amal Clooney - die sieht selbst mit Aktenordner noch stylisch aus. Mit der Kombination aus sandfarbenem Bleistiftrock und armfreier Bluse mit Kragen in Schlangenoptik und Knallfarbe beweist sie auch auf dem Weg zum Gerichtssaal, wie man Fashionliebe und Business kombiniert. Schade eigentlich, dass ihre coolen Outfits oft unter der tristen Anwaltsrobe verschwinden müssen.

Lässig und sexy

Wer glaubt, dass Amal Clooney nur schick und schön kann und eher brav unterwegs ist, der irrt. Denn sie weiß zeigt sich auch cool und jugendlich. Im heißen Zweiteiler blitzt ihr flacher Bauch hervor, die wadenlange Culotte und der edle Pelz verleiht dem Outfit dennoch eine hochwertige Note. In der 40-jährigen Zweifachmama steckt eben ein cooler Trendsetter...