2012 ist der Entscheid mit 54,3 Prozent Nein-Stimmen ausgegangen. Ob die Münchner in der Sache noch einmal an die Urne gebeten werden, soll aber erst im Frühjahr entschieden werden. Vorerst will sich der OB die Zahlen der Flugbewegungen ansehen – sowohl aktuelle, als auch die Prognosen. Reiter rechnet damit, im Laufe der Woche mit dem Ministerpräsidenten darüber zu reden.