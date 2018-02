Schlagabtausch erwartet Politischer Aschermittwoch: Wer teilt heute wo aus?

Mit Bierzeltreden samt derbem Humor starten die Parteien am politischen Aschermittwoch (10.00 Uhr) in den Landtagswahlkampf. Dank der aufgeladenen politischen Stimmung in Deutschland dürften die Frontlinien bei den zeitgleich stattfindenden Fernduellen nicht immer so ganz einfach auszumachen sein.