Schlag den Star, Oh Boy, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ProSieben: Schlag den Star, Spielshow

Nur noch kurz die Show gewinnen? Heute trifft Handball-Ikone Stefan "Kretzsche" Kretzschmar auf den deutschen Pop-Star Tim Bendzko. Weltklasse-Linksaußen vs. Chart-Stürmer. Sportskanone vs. Wortakrobat. Handball-Punk vs. Weltretter: Welcher der beiden Ausnahme-Talente bezwingt seinen Gegner und gewinnt bei "Schlag den Star"?

20:15 Uhr, 3Sat: Oh Boy, Tragikomödie

Niko (Tom Schilling) ist Ende 20 und ein wenig verloren in seinem Dasein: Sein Jurastudium hat er bereits vor zwei Jahren abgebrochen, seine Freundin hat er verlassen und lässt sich planlos treiben. Die Suche nach einer Tasse Kaffee führt ihn auf einen Streifzug durch Berlin. Es folgen 24 Stunden, reich an verschiedenen Stimmungen und komischen Ereignissen. Wie ein Zuschauer seiner eigenen Welt, scheint Niko wehrlos von einer Situation in die nächste zu geraten. Verschiedene Begegnungen tauchen ihn in ein Wechselbad der Gefühle und bilden gleichzeitig ein Porträt Berlins, das einer ganz eigenen Ästhetik folgt.