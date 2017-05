"Schlag den Star" Lena gegen Lena: Viel Gezicke im Duell TV-Sternchen

Was man nicht alles für 100.000 Euro tut

Richtig hart wurde es beim vierten Spiel "Trinken" für die Kandidatinnen. Mit verbundenen Augen galt es Getränke wie Cola, Kokosmilch und Kaffee zu erraten. Schrecklich, was man den Kandidatinnen da doch angetan hatte. Sie zierten sich, zeterten, mussten ach so ekliges Malzbier und noch viel, viel ekligeren Tomatensaft erschmecken.

"Nervt", wie Meyer-Landrut und Gercke jetzt sagen würden - neben zahlreichen deutlich unflätigeren Ausdrücken. Doch am Ende der so harten Proben warteten 100.000 Euro für die Gewinnerin.

Was auch nervte, war wie sehr Meyer-Landrut und Gercke die Spiele in die Länge zogen. Das fing schon beim Erklären der Regeln an, die teils mehrfach wiederholt werden mussten. Gercke schien manchmal überhaupt nicht zuzuhören. Und dann mussten die Girls auch noch beim "Modernen Zweikampf" mehrere Runden laufen und auf eine Scheibe schießen - wie "Biathlon ohne Ski".

Ganze drei Durchgänge! Nein! Was man den Mädels, die immer wieder wie zwei Prinzesschen wirkten, doch hier so alles antut. Nervt!

Entscheidung fiel am Holzturm

Bis zum zehnten Spiel lag Meyer-Landrut weit vorne, bevor Gercke immer weiter aufholen konnte - und das TV-Duell damit unnötig immer weiter in die Länge zog. Erst im letzten von maximal fünfzehn Spielen, bei dem Blöcke aus einem Holzturm gezogen werden mussten und dieser nicht umfallen durfte, fiel dann die Entscheidung - für die Sängerin.

"Nach dem Marathon lagen wir nur noch platt auf dem Boden", postete Meyer-Landrut unter anderem zu einem Selfie der beiden Lenas auf Instagram am Sonntag - auf dem sie nicht gerade "platt" aussehen. Gleichzeitig erklärte die Sängerin aber auch, dass sie das Geld an Visions for Children e.V. spenden wolle, einen gemeinnützigen Verein, der sich für das Recht von Kindern auf Bildung einsetzt. Dann hatte der Abend ja doch etwas Gutes.