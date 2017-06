Vor einem Rekordsommer, bei dem die Insel aus allen Nähten platzen wird (die Zahl der Passagiere auf dem Flughafen von Palma kletterte schon in den ersten fünf Monaten von 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,7 Prozent auf 7,7 Millionen), machen sich nicht nur Marín und die Medien Sorgen. Palmas Bürgermeister José Hila trat diese Woche vor die Journalisten und versprach: "Wir werden mit diesen unschönen Vorfällen Schluss machen."

Trotz der dieses Jahr schon im Mai ausgebuchten Hotels ist die Sorge allein vor dem Hintergrund der Politiker-Pläne berechtigt. Die Linken, die sowohl in der Hauptstadt als auch in der Autonomen Gemeinschaft der Balearen seit 2015 das Sagen haben, wollen nicht nur Rechtsradikale, sondern auch Low-Cost- und Sauf-Tourismus verbannen. Weg vom Sangria-Eimer, so das Motto. Hila: "Touristen, die sich eine Woche lang betrinken wollen, brauchen wir nicht."

Was man will, sind betuchtere Besucher, die sich gut benehmen und auf der Insel mehr Geld ausgeben. Dazu wurden unter anderem der Bau von Nobelhotels gefördert und Strandkioske modernisiert. Die legendäre Bude "Ballermann 6" präsentiert sich zum Beispiel seit dem Frühjahr als moderner, schicker "Beach Club". Am Ballermann stehen seit 2016 auffällige Verbotsschilder, die das Saufen und auch das Grölen auf offener Straße untersagen. Bei Zuwiderhandlungen werden Geldbußen von 1500 bis 3000 Euro fällig.

Nicht nur Nazis machen den Mallorquinern Probleme

Dass ein Besucher-Video vom Skandal im "Bierkönig" in Deutschland viral wurde und allein bei Bild.de auf Youtube mehr als 80.000 Mal angeklickt wurde, kommt da ungelegen. Probleme mit Touristen gibt es derweil nicht nur in Palma. In Palmanova unweit von Magaluf, des "Ballermanns der Briten" im Südwesten Mallorcas, sind 18 Touristen am Wochenende nackt über die Strandpromenade gerannt. Auch dieses Schauspiel wurde aufgenommen und veröffentlicht.

Den Einheimischen droht der Kragen zu platzen. Feldmeier spricht von einer "strapazierten Gastfreundschaft der Insel", Beobachter fürchten einen Anstieg der Spannungen. An Fassaden im Altstadtviertel Palmas waren 2016 erstmals Grafitti mit Aufschriften wie "Tourists go Home" und "Tourists you are the Terrorists" aufgetaucht. Auf Vorschlag einer Nachbarschaftsinitiative wird nun auch mit schwarzen Flaggen an Balkonen protestiert. Man müsse die Exzesse bekämpfen, "sonst wird es noch schlimmer", warnt Marín.

