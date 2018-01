Schläge ins Gesicht Harvey Weinstein beim Abendessen angegriffen

Harvey Weinstein (65) sollte es wohl in der nächsten Zeit vermeiden, sich in der Öffentlichkeit blicken zu lassen. Wie das US-Klatschportal "TMZ" berichtet, wurde der tief gefallene Hollywood-Mogul am Dienstagabend in einem Restaurant tätlich angegriffen. Demnach sei er zusammen mit seinem Therapeuten im Sanctuary Camelback Mountain Resort in der Stadt Scottsdale in Arizona beim Abendessen gewesen, als sich der Vorfall ereignet habe.