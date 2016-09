Der 31-Jährige, der für den RVC Reute startet, triumphierte auf der 71,1 Kilometer langen Strecke am Strand von Barra in 1:49:11 Stunden vor dem Belgier Kris Bosmans und dem Italiener Fabio Anobile. Warias hatte 2012 in London bereits Silber auf der Straße geholt.