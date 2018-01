Scheidungsvereinbarung getroffen Weinstein-Ex Georgina Chapman bekommt achtstellige Summe

Chapman zog sofort die Reißleine

Kurz nachdem die "New York Times" und der "New Yorker" die Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen Weinstein öffentlich gemacht hatten, trennte sich Chapman im Oktober von ihm. "Mein Herz ist gebrochen. Für all die Frauen, die durch diese unverzeihlichen Taten schreckliche Schmerzen durchlitten haben. Ich habe mich dazu entschlossen, meinen Mann zu verlassen", ließ die 41-Jährige damals in einem Statement gegenüber dem "People"-Magazin verlautbaren.