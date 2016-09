Der Hintergrund: Angeblich will Jolie nicht, dass Pitt in Zukunft Mitsprache bei der Erziehung der Sprösslinge hat. Sie habe das alleinige Sorgerecht für die Kinder beantragt und wolle ihrem Noch-Ehemann nur ein Besuchsrecht einräumen, hieß es in Berichten vom Montagabend. Mit einer solchen Regelung wird sich Pitt allerdings keinesfalls zufrieden geben, wie "TMZ" erfahren haben will. Zwar wolle er Jolie nicht aus dem Sorgerecht drängen - aber er werde sich auch nicht von seinen Kindern fernhalten lassen.