Volle Transparenz beim Umgang dem Umfrageergebnis

"Jetzt ziehen wir unter meiner Regie die Schlüsse daraus", kündigte Scheele am Mittwoch an. "Klar ist auch: Eine neue Kultur der Zusammenarbeit kommt nicht über Nacht." Erste Konsequenzen sollen bereits bei zehn in den kommenden Wochen stattfindenden Regionalkonferenzen mit Arbeitsagentur- und Jobcenter-Chefs gezogen werden. Dort sollen "Kooperation", "Wertschätzung" und "Zusammenarbeit" ein wichtiges Thema sein, sagte Scheele.

Zugleich kündigte der Bundesagentur-Chef volle Transparenz beim Umgang mit dem Umfrageergebnis an. So habe sich der Vorstand entschieden, die Ergebnisse inklusive aller offenen Anmerkungen im Intranet der Bundesagentur zu veröffentlichen und damit jedem der 100.000 BA-Mitarbeiter zugänglich zu machen. Zugleich gab Scheele aber auch zu bedenken: "Die Ergebnisse der Befragung betrachten die Vergangenheit." Scheele gehört dem Bundesagenturvorstand bereits seit rund zwei Jahren an. Die Nachfolge des früheren BA-Vorstands Frank-Jürgen Weise trat er aber erst in diesem Frühjahr an.

