Welche Kosten?

Dass ein teurer Sicherheitszaun um ein Volksfest gezogen wird, elektronische Poller eingelassen werden und hunderte Sicherheitsmitarbeiter bezahlt werden müssen, damit hat vor zehn Jahren niemand gerechnet.

Müssen die Schausteller so viel für die Sicherheit mitbezahlen?

Wir sprechen allein bei Kleinschaustellern von mehreren hundert Euro, das geht schnell in die Tausende. Obwohl doch die Sicherheit eine hoheitliche Aufgabe ist. Die Fußballvereine werden schließlich auch nicht an den Kosten für die Sicherheit beteiligt.

Ritter: Tourismus-, Hotel- und Taxiverband sollen auch zahlen

Sie meinen, Stadt, Land und Bund sollen für die Sicherheitskosten allein aufkommen?

Nein. Aber es verdienen ja nicht nur jene, die auf dem Gelände stehen am Oktoberfest. Der Tourismus-, Hotel- und Taxiverband könnte auch Geld dazugeben.

Würde man eine solche Entlastung an den Wiesn-Preisen denn bemerken?

Wir sind an volkstümlichen Preisen sehr interessiert, weil wir von der Masse leben. Gerade die Familien sollen auf die Volksfeste kommen, weil die Kinder unsere Gäste von morgen sind. Wir Schausteller wie Karussellbetreiber und Leut’ vom Mandelstand sind es, die so die Zukunft der Volksfeste sichern. Wir haben nämlich kaum ein Kakaozelt auf dem Oktoberfest.

Ein Wiesnbesuch mit der Familie, auch ohne Einkehr im Zelt, ist und bleibt trotzdem teuer.

Auf Volksfesten ist der Eintritt grundsätzlich frei und man kann ohne einen Cent auszugeben, auf die Wiesn gehen. Der Großvater, der seinem Enkel ein paar Karussellfahrten und Zuckerwatte spendiert, hat womöglich einen Heidenspaß, obwohl er für sich kein Geld ausgegeben hat.

Sollten Schausteller auf Volksfesten öffentlich gefördert werden?

Es ist richtig und wichtig besonders Attraktionen für Kinder zu fördern. Zudem muss die Politik bessere Rahmenbedingungen für Schausteller schaffen. Volksfeste sind immaterielles Kulturgut. Das gilt es zu bewahren.

Lesen Sie hier: Streit um Bio-Hendl auf der Wiesn - Grüne gerupft