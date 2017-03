Schauspielerin wird 70 Jahre alt Glenn Close: Fünf Dinge, die Sie über den Star wissen sollten

Die Spezialistin für komplexe Rollen

Glenn Close ist eigentlich Theaterschauspielerin. Deshalb war es für sie auch eine große Umstellung, mit 35 Jahren auf einmal vor der Kamera zu stehen. In unterschiedlichsten Rollen wie als männlicher Pirat in Steven Spielbergs "Hook" (1991) (an der Seite von Robin Williams) oder als fiese Schurkin "Cruella de Vil" in "101 Dalmatiner" (1996) bewies Close dennoch ihr Talent. Dabei spielt sie gerne "Frauen, die versuchen, sich in einer rauen Männerwelt zu behaupten", wie sie selbst einst sagte.