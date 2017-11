Schauspielerin in London gesichtet Meghan Markle und Prinz Harry: Hochzeit soll im Sommer steigen

Bleibt sie gleich in London?

Dass sich Markle nun in Großbritannien aufhält, heizt die Spekulationen über eine bevorstehende Verlobung natürlich erneut an. Einige Royal-Beobachter glauben sogar, dass die Schauspielerin und Prinz Harry, der die Fernbeziehung vor einem Jahr bestätigte, bereits heimlich verlobt sind und die Hochzeit kurz bevor steht. Zudem wird gemunkelt, dass die Schauspielerin in London gerade letzte Vorbereitungen für ihren dauerhaften Umzug in die Metropole trifft. Markle hat gerade die siebte und damit ihre angeblich letzte Staffel der Serie "Suits" in Toronto abgedreht und soll ihre Wohnung dort geräumt haben, heißt es.