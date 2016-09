Fritzi Haberlandt (41, "Erbsen auf halb 6" ) wohnt seit einigen Jahren in einem Dorf, in dem nur 100 Leute leben, wie sie der "Welt am Sonntag" sagte. Am Landleben genieße sie "die Nähe zur Natur, und die Stille, die da abends, nachts, auch tagsüber oft ist". Der Schauspielerin, die auch im Kirchenchor singt, gefalle es aber auch "wahnsinnig gut", den Mikrokosmos der Dorfgemeinschaft zu erleben: "Das ist einfach toll, es gibt so unterschiedliche Menschen, man kennt sich, man sorgt für einander, lässt sich aber auch wieder in Ruhe."