Schauspieler mit 61 Jahren gestorben Ganz Hollywood trauert um Bill Paxton

Kurz bevor am Sonntagabend die Oscars verliehen wurden, ging eine Hiobsbotschaft durch Hollywood: Schauspieler Bill Paxton, unter anderem bekannt aus "Titanic" oder "Terminator", ist tot. Bereits am Samstag starb der 61-Jährige unerwartet an den Folgen einer Operation. Aus einem Statement der Familie geht hervor, dass Paxton am Herzen operiert wurde und es dabei zu Komplikationen kam.