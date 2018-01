Schauspieler hat sich geändert "Punisher"-Star Jon Bernthal hat beinahe einen Mann getötet

Seit November ist Jon Bernthal (41, "The Walking Dead") in der Netflix-Serie "Marvel's The Punisher" zu sehen. Er spielt den namensgebenden "Punisher", der ohne Rücksicht auf Verluste in Selbstjustiz Kriminelle richtet. Auch im echten Leben hatte Bernthal in seinen jüngeren Jahren oft versucht Probleme mit Gewalt zu lösen. Alkoholexzesse und Schlägereien waren keine Seltenheit. Vierzehn Mal hatte er in seinem Leben eine gebrochene Nase. Doch ein Vorfall im Jahr 2009, bei dem er beinahe einen betrunkenen Mann umgebracht hätte, ließ ihn endlich umdenken, wie er der "Esquire" erzählt. (Hier bekommen Sie "The Walking Dead" mit Jon Bernthal auf Blu-ray und DVD)