Bastarde gibt es in " Game of Thrones " wie Sand am Meer der Küsten von Westeros. Jetzt meldet sich in Person eines unehelichen Königssohns ein weiterer zurück.

Bei der HBO-Hitserie "Game of Thrones" ist es aktuell gar nicht so schlimm, ein Bastard zu sein. Zuletzt durfte Jon Schnee groß auftrumpfen, jetzt scheint der nächste uneheliche Sohn ein vielumjubeltes Comeback zu feiern. Denn Schauspieler Joe Dempsie (29) wurde pünktlich zum Drehbeginn der siebten "GoT"-Staffel in Belfast gesichtet. Das berichtet unter anderem die Internetseite "Watchers on the Wall" und liefert das Beweisfoto gleich mit.