Die schwedischen Film-Krimis um Kommissar Kurt Wallander sind selbst drei Jahre nach der letzten Ausgabe noch TV-Kult - auch in Deutschland. Wer aber meint, dass am "Wallander" -Set immer alles mit schwedischer Präzision zuging, der irrt. Schauspieler Fredrik Gunnarsson (50), der in der Reihe den Polizisten Johan Svartman spielte, hat der Zeitung "Expressen" nun von einem kapitalen Missgeschick erzählt: So wurde vor Jahren beim Dreh im Hafen von Ystad versehentlich ein Auto versenkt.