Schattenwirtschaft Mafia erscheint 25 Jahre nach Falcone-Attentat unbesiegbar

Auch vom sprudelnden Millionen-Geschäft im Fußball schöpft die Mafia offenbar etwas ab - sie soll bis zu Italiens Rekordmeister Juventus Turin vorgedrungen sein. Die Führungsspitze des Vereins muss sich seit einiger Zeit gegen den Vorwurf wehren, Kontakte zwischen Fangruppen und der 'Ndrangheta nicht verhindert und damit den Mafiosi im Geschäft mit den begehrten Tickets in die Hände gespielt zu haben.

Bau und Immobilien, Obst und Gemüse, Müll, Drogen - die Liste der Branchen, in denen die Mafiosi mitmischen, ist lang. Dass die Mafia nicht nachhaltig bekämpft werden kann, dafür machen italienische Politiker wie Garavini auch die Gesetzgebung anderer Länder verantwortlich. In Italien ist schon die Mitgliedschaft in einer Mafia-Gruppierung eine Straftat - im Oktober forderte das Europäische Parlament die Mitgliedsstaaten in einer Resolution dazu auf, dem Beispiel Italiens zu folgen.

Doch derart strenge Anti-Mafia-Gesetze gibt es auch in Deutschland nicht. Mit der Folge, dass Vermögen aus Mafia-Besitz nicht einfach abgeschöpft oder Immobilien konfisziert werden können. "Die Mafia nutzt dies, um besonders dort aktiv zu werden. Weil sie die Gewissheit haben, dass sie dort ihre Geschäfte vorantreiben können und mutmaßlich straffrei bleiben" sagt Garavini.

Deutschland als Flucht- und Rückzugsort der Mafia

Deutschland ist laut Bundeskriminalamt vor allem ein Flucht- und Rückzugsort für Mitglieder der Mafia, aber auch ein "Aktionsraum zur Durchführung illegaler Geschäfte und Investitionen - insbesondere in der Immobilien- und Gastronomiebranche", sagt eine BKA-Sprecherin. Die Mafia-Morde von Duisburg, wo 2007 sechs Mafiosi auf offener Straße erschossen wurden, seien eine "Ausnahme". Die Mafia versuche, "in Deutschland im Hintergrund zu agieren und nicht in den Fokus der Öffentlichkeit zu geraten". Doch macht sie das ungefährlicher?

Die Mafia ist unsichtbarer geworden - wer sich aber ernsthaft mit ihr anlegt, riskiert wie Falcone vor 25 Jahren sein Leben. Der Untersuchungsrichter ist noch heute in Italien ein Nationalheld. Er wusste, wie die "Krake" funktionierte, ihm gelang es, Mafiosi zum Reden zu bringen und damit das oberste Gesetz der "ehrenwerten Gesellschaft" zu brechen.

Für einige ist der 23. Mai 1992 der 11. September Italiens. Doch eines von Falcones berühmtesten Zitaten vor seinem gewaltsamen Tod macht Hoffnung: Die Mafia sei keineswegs unbesiegbar. "Es ist ein menschliches Phänomen und wie alle menschlichen Phänomene hat es einen Anfang und wird es auch ein Ende haben."

