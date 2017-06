Schalker zum FC Bayern? Goretzka spricht erst, "wenn es auch Fakten gibt"

Löw hat persönlich mit Goretzka über einen möglichen Wechsel geprochen

"Ja, ich habe mit ihm vor dem Confed Cup gesprochen", bestätigte Löw am Wochenende in Sotschi. "Da haben wir ein längeres Gespräch geführt und über verschiedene Szenarien gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, was er denkt, was er fühlt und was für Möglichkeiten er hat. Natürlich habe ich ihm auch meine Gedanken dazu mitgeteilt, aber das war ein Gespräch unter vier Augen. Man spürt, dass er eine klare Zukunftsplanung hat."