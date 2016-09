Natürlich reist der Hauptstadtclub mit Respekt nach Süden, doch verschenken will Pal Dardai mit seinem Team die Zähler in der Allianz-Arena nicht. "Wir haben eine kleine, fleißige Mannschaft", sagte der Berliner Coach nach dem 2:0-Sieg gegen den FC Schalke 04 , der von den Potenzen eigentlich auch weite über Hertha steht.

Hertha will Remis

Mit der kleinen, fleißigen Mannschaft will Dardai die Bayern mit dem "großen Trainer" Carlo Ancelotti ärgern, "damit wir unsere Fans glücklich machen". Ja, nach drei Liga-Siegen zum Saisonstart, was zuvor noch kein Hertha-Team geschafft hatte, sagt Berlins Trainer tatsächlich: "Wir wollen natürlich ungeschlagen bleiben." Heißt: Mindestens ein Remis soll her am Mittwochabend. "Aber gegen die Bayern reicht es nicht, gut zu spielen, da brauchst du auch ein bisschen Glück", schloss Dardai noch an.