Schäferhund gegen Vierjährigen Hund beißt Kind: Halterin zahlt Strafe mit "Notgroschen"

München - Die blauen Flecken am Unterarm sind zwar verheilt, der kleine Hans (4, Name geändert) ist aber immer noch leicht traumatisiert. Der Grund: Er war am 11. Januar vor einem Kindergarten in Ottobrunn von einem Schäferhund gebissen worden. Die Halterin (24) hatte gegen den Strafbefehl Einspruch eingelegt. Am Dienstag kam es vor dem Amtsgericht zum Prozess.