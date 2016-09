Erst knallte es laut, anschließend stand ein Pkw in der Langbürgener Straße in Flammen. Der Wagen war nicht mehr zu retten. Jetzt sucht die Polizei die Verantwortlichen.

München - In der Nacht von Samstag auf Sonntag bemerkte ein Anwohner vor dem Wohnanwesen in der Langbürgener Straße gegen 02.40 Uhr laute Knallgeräusche. Beim Nachsehen bemerkte er, dass ein Pkw in Vollbrand stand. Sofort informierte er die Feuerwehr, welche an der Einsatzstelle damit begann, den brennenden Pkw zu löschen.