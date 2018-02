München - Sein Leben war bisher, so könnte man meinen, eine einzige Party. Doch zu seinem 60. Geburtstag toppt Feinkost-König Michael Käfer die Vergangenheit und setzt noch eins drauf – ein Dankesfest für 800 Freunde. Am Freitagabend verwandelte er mit seinem Team den Postpalast in einen Zirkus. Der Empfang fand in einem nachgebauten Käfer-Laden statt, dazu gab es eine kulinarische Reise in die Vergangenheit. Danach hieß das Motto: "Das Leben ist ein Zirkus", abwechslungsreich und liebenswert wurden die Gäste unterhalten. Unter ihnen: Veronica Ferres, Uschi Glas, Uli Hoeneß.