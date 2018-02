Satire, produziert von Stephen Colbert "Our Cartoon President": Donald Trumps Regierung als Zeichentrick-Show

Late-Night-Talker Stephen Colbert (53, "The Colbert Report") vermisst seine Satire-Wurzeln merklich, und so sind US-Präsident Donald Trump (71) und seine Regierung Dauerthema in seiner Sendung "The Late Show". Da Colbert sich dabei zunehmend vorkommen musste, als würde er über eine überdrehte Zeichentrickserie berichten, anstatt über das politische Geschehen, beschloss er, Trumps Regierung kurzerhand zum Cartoon zu machen. "Our Cartoon President" war geboren. Ab 16. Februar ist die Animationsserie auf dem Bezahlsender Sky auch in Deutschland zu sehen. Stephen Colberts Buch "Beyond Truthiness" gibt es hier